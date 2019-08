Miguel Herrera volvió a criticar la actitud de Jérémy Ménez

Entre las lesiones que han aquejado al americanismo, ¿por qué Jérémy Ménez no es opción en las convocatorias de las Águilas?

A dicho cuestionamiento, el técnico Miguel Herrera aclaró que no se trata de un conflicto personal y reiteró en el tema de la actitud del francés, porque "ni siendo Maradona, Pelé o Messi" es tomado en cuenta.

"Otra vez para mis amigos que le echan porras a Jérémy: no quiero a un jugador de una semana de un partido, sino se mata como los demás en el entrenamiento, que sea en el momento que lo necesiten él esté, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero si no quiere , que sus compañeros no quieran que esté ahí", expuso el técnico Miguel Herrera.



Pero el timonel azulcrema fue claro en que no existe enemistad alguna con el atacante europeo.

"Sí tiene calidad, pero si no quiere , no lo voy a usar, no estoy peleado con él, se presenta en los horarios, no tiene mala cara, nos saludamos bien y platicamos , pero no tiene la intensidad de los compañeros".

Cabe recordar que la relación de Ménez y el club causó polémica al filtrarse que el galo ponía excusas para no ser considerado en las convocatorias y acusar molestias físicas (dolores de cabeza), las cuales, no quería tratar.



#VIDEO ¿Por qué no juega Jérémy Ménez? ¿Está peleado con Herrera? El 'Piojo' fue contundente con la inactividad del francés pic.twitter.com/Z6JSmgMFte — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 26, 2019

"Prefiero meter al joven que sé que no tiene ni el cinco por ciento de la calidad de Jérémy, pero tiene el 200 mil por ciento de la actitud que no tiene".

"Reitero, no pasa por un pleito, en redes sociales me invaden de que 'me deje de jaladas', no pasa por ahí, tengo buena relación con él, pero necesito actitud... ¡O entonces que los demás caminen! No se trata de eso, es de mucha actitud, de la gran disputa por los puestos y cuando él quiera no se salga de los entrenamientos", atizó. "No tengo nada contra él".