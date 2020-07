Miguel Herrera, "A Decio de María le faltaron hue..."

Cinco años han pasado desde que Miguel Herrera dejó involuntariamente el banquillo de la Selección Mexicana y, aunque admite que agredir físicamente al comunicador Christian Martinoli fue un error, cree que hay alguien que pudo hacer más por él: Decio de María.

En un programa de farándula, el entrenador del América explicó su percepción de quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

"(En la reunión con directivos) de repente, se paró Decio. ¿Le faltaron huevos? Sí, para mí, pero tampoco lo culpo porque tenía muchas presiones. Él pudo haber decidido decir: 'Me la juego y sigo con Miguel'", detalló.

De acuerdo con el 'Piojo', luego de su destitución como técnico nacional, el dirigente le mostró su lado más humano y éste llegó hasta las lágrimas.

"Él sí lloró conmigo. Decio es una persona muy sentimental y le dije: 'No, Decio, ni te preocupes, tú no tuviste la culpa, tú no tomaste la decisión'", relató.

Y, una vez más, aunque consciente de su equivocación, Herrera recordó que no le agradó cómo se manejó la resolución del altercado que causó revuelo en México.

"Me citaron en la casa de los directivos de la Federación. Estábamos en una negociación que de repente era ventajosa para ellos. (Les dije): A ver, ponme las cosas en la mesa. Si me dices: 'bájate los pantalones, pues ni madres, no le entro cabrón, ahí está su Selección y ahí nos vemos. Dime las cosas como son y, si yo lo acepto, vamos para adelante; si no, muchas gracias, hasta aquí llegó, ustedes su chamba y yo la mía", contó.