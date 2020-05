No era un domingo cualquiera. Fue único en su especie. A las 12 horas en punto, el 31 de mayo de 1970, dio inicio el Mundial de México en la cancha del Estadio Azteca, que se encontraba repleto.

Ahí estaba el equipo mexicano, con sus figuras, sus seleccionados como Gustavo Peña, Héctor Pulido, Javier Guzmán y el portero Ignacio Calderón.

El Cuate recuerda nítidamente aquel domingo, aquel juego contra la Unión Soviética, la inauguración de la Copa del Mundo, hace 50 años.

“Fue un día increíble”, menciona Calderón para EL UNIVERSAL Deportes. “Había mucha presión, ansias, no se ganó el partido, pero el empate a cero nos tranquilizó”.

Días después vino el juego contra El Salvador: “Había que ganar o ganar, era el país más flojo de los 16 del Mundial, porque antes la Copa del Mundo era de élite, de pocos equipos, hoy lo hacen creo de 50...”.

Se le metieron cuatro a los centroamericanos, “pero pudieron ser más”. Vino el encuentro contra Bélgica: “No había otra que ganar para pasar por primera vez a la siguiente ronda. Ganamos por un penalti que metió el Halcón Peña y después no salíamos del área. Nos bombardearon, el Kalimán [Guzmán] sacó una en la línea, pero ganamos”.

Inmediatamente después, vino la tragedia, México estaba en cuartos de final, sin aceptar gol en tres juegos, pero no fue lo mismo. “Aún no sé porqué nos sacaron del Azteca y nos llevaron a Toluca. Por ser anfitriones debíamos tener preferencia. Jugamos contra Italia, una potencia. Salimos bien, el Calaca [J. L. González] les anotó primero, pero...”.

Vino la debacle, no hubo quien parara a los italianos: “Le reclamamos al Calaca —en broma—, que debió anotar al final para ganar...”.

Antes de acabar el primer tiempo, vino el empate, “Gianni Riva me tira a la derecha, pero la pelota le pega al Kalimán, la desvía y no alcanzo a regresar, tardé en levantarme.... Nos faltó inteligencia, salimos al segundo tiempo a agradar en vez de tener calma. Nos anotaron el segundo, y después nos metieron los otros dos en descolgadas”.

La Selección fue eliminada “y toda la afición se fue con Brasil, que al final fue el campeón, con un equipazo en todos los sentidos”.

Así fue el andar de la Selección Mexicana en el Mundial de México 70, a 50 años de su comienzo, una historia que luego de tanto tiempo, aún no se supera.

