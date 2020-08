Memo Vázquez, desesperado en el banquillo del San Luis

Guillermo Vázquez, técnico del Atlético de San Luis se ve desesperado, simplemente las cosas no le salen en el equipo.

“Fue un partido parejo, peleado, ellos sacaron ventaja, lo hicieron mejor que nosotros. Ochoa hizo grandes atajadas, lo demás muy parejo. Una derrota más que nos duele mucho”.

No tiene excusas: “Cada semana decimos lo mismo, trabajamos, intentamos, pero falta algo, cometemos muchos errores que regalamos al rival oportunidades y distracciones… Qué te digo, esperar que no los hagamos en la próxima”.

No culpa a un sector en especial: “No son errores defensivos, no son errores ofensivos, no generamos lo que debemos. No se vale cargar la mano a un sector”.