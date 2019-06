Martino explota; critica falta del VAR

Gerardo Martino le da mérito a quién se le ganó.

El Tata le dio su importancia al triunfo porque Costa Rica fue un rival de prosapia, que hizo sudar al equipo mexicano. "Es un excelente equipo”, mencionó, pero al mismo tiempo no aguantó a asegurar que si fuera por justicia, “me parece que el partido lo jugamos como para haber ganado en 90 minutos".

Y además se quejó: “No es posible que no haya VAR”.

Como queriendo hacer saber que las circunstancias fueron lo que provocó que el juego se definiera en penaltis, refrendó: “Hoy México puso el futbol en la cancha, merecimos ganar el partido gracias a nuestro futbol".

No le reclamó a nadie no haber ganado en los 90 minutos, en el triunfo no hay culpables: “Estoy muy satisfecho con el desempeño de mi equipo esta noche. Memo (Ochoa) hizo la atajada, pero aquí ganamos todos”.

Y no dejó pasar la oportunidad de quejarse de la falta de VAR en el torneo de la Concacaf, y además de las designaciones de los árbitros: “Con toda la tecnología qué hay, es imposible que este torneo se juegue sin VAR”, dijo por el penalti mal marcado, y además, “no es lógico que nos pite un árbitro de Panamá, que viene por la otra llave”, concluyó.

