Maribel Domínguez quiere dirigir en el futbol varonil

Maribel Domínguez se ha graduado como director técnica y tiene en su mira nuevas metas.

Quien fuera un ícono como jugadora profesional, tanto así que estuvo a punto de jugar en la Primera A con los hombres, en el Atlético Celaya, no descarta en un futuro no muy lejano, dirigir un equipo varonil.

"No lo descarto, me gustan los retos, ser diferentes, pero ahora estoy comprometida con mis niñas (dirige a la Selección Sub 17, y es auxiliar técnico de Mónica Vergara en la Sub 20) que aunque no crean las estamos visoreando y trabajando bien. Con estas niñas quiero ser campeona del mundo y si no pienso así no puedo lograr mis objetivos, quiero seguir escalando y por qué no llegar a la Mayor, y me encantaría dirigir a niños, y de Primera División, por qué no... ".

Nadie le ha propuesto tomar un equipo, "pero sé que va a llegar... Cómo cuando me propusieron jugar con el Celaya (en el 2004) lo que al final me lo impidieron (en FIFA), pero en Europa ya hay quienes dirigen hombres, así que no hay prisa".

-¿Te quedaste con la espinita de jugar con hombres en el Celaya?

"No... Me hizo ver más allá, me hizo enfocarme más en el futbol femenil, en trabajar más por ellas como lo hago ahora. Todo llegará a su tiempo".