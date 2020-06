Marcos Díaz acepta acercamientos con los Pumas

Los Pumas buscan por todos lados porteros. Ahora, el último en aparecer y confirmar un acercamiento es el argentino Marcos Díaz.

Este cancerbero terminó su convenio con el Boca Juniors, donde sólo jugó cuatro partidos. Ahora, el meta busca nuevos aires y una posibilidad está en la Liga MX.

“Esperando. Por ahora esperando que me llame mi representante y me de buenas noticias. Están los sondeos de México, en Pumas, que está complicado hasta lo que me dijeron hoy, así que esperando posibilidades de España. Sé que esto es largo y hay que entrenarlo también: la paciencia”, comentó Díaz, de 34 años de edad, a TyCSports.

Los felinos han rascado por todos lados para encontrar un portero de experiencia, pero barato, por lo que la búsqueda ha estado complicado.

El mismo Díaz añadió que podría llegar al Independiente, en caso de que salga Martín Campaña —primer candidato para competir con Alfredo Saldívar—.

“Todavía no me dijeron nada. Hoy hablé por lo de México, pero después no me informó nada de Independiente. Hay que escuchar y ver todas las posibilidades, los pro y los contra”, comentó.

Los Pumas buscan y se acercan a amarrar a su nuevo guardameta.