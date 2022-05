Marcelo Flores revela su plan de vida; lanza chantaje al Arsenal

"Antes de los 19 años, quiero debutar en la Premier y asegurar mi lugar en el Mundial". Marcelo Flores ya sabe qué quiere hacer con su vida. Por lo menos de aquí a octubre que cumple 19 años.

El extremo izquierdo del Arsenal, asegura que su objetivo es debutar en la Premier League, ya sea en los Gunners, o en otro club y jugar el Mundial de Qatar, ya sea con México o con otra selección nacional.

En una entrevista concedida al portal Football London, Flores, quién tiene la posibilidad de jugar ya sea por México o Canadá, habló de sus intereses y aspiraciones.

"Hace tiempo que digo que antes de los 19 años quiero ser jugador profesional, ya sea aquí (en el Arsenal) o en otro lado, cedido o permanente", dice en referencia a los clubes. En lo que respecta a selección, es igual.



"Quiero llegar a la Copa del Mundo antes de cumplir 19 años. Mi cumpleaños es en octubre, por lo que la Copa del Mundo será el mes siguiente, así que quiero estar involucrado en el equipo de la Copa del Mundo y debutar con el Arsenal antes de esa fecha", menciona sin especificar si será con México, equipo con el que ha debutado en amistosos o con Canadá, conjunto que sólo ha vociferado con llamarlo, sin cumplirlo en realidad.

Marcelo Flores es hijo de padre mexicano y madre canadiense. Nació en el país de la hoja de maple, pero la Selección Mexicana es la que más lo ha convocado.

En la pasada convocatoria dijo que aún no decide dónde jugará, que dependerá del equipo que lo lleve al Mundial, lo que fue tomado para algunos como chantaje.

Su paso con el Arsenal Sub-23

El Arsenal trabaja su objetivo de debutar, teniendo como aliado al técnico Mikel Arteta.

"Sí, es genial. Él te dice lo que quiere y lo que necesita. Tú lo ejecutas como él quiere y te beneficiará”.

Habló del día en que 'debutó' en la banca del primer equipo. "Era el día antes del partido contra el Manchester City, así que me estaba preparando para jugar el partido sub-23 contra el City en los Emiratos", recordó.

“A última hora por la noche me llamaron diciendo que mañana estaba en el banquillo del primer equipo. Fue un gran momento para mi familia", dijo emocionado.

Flores tiene 18 años, pero ha jugado la mayoría de sus partidos en el equipo Sub 23 de los Gunners.

"Trabajé al máximo para tratar de demostrarles físicamente lo que podía hacer todos los días, sin hacer un alboroto verbal, que estaba por encima de ese nivel", asegura.

Sobre su forma de celebrar, señala que es un salto estilo Parkour, lo que practicaba antes de jugar al futbol en forma.

"Siempre he sido capaz de hacer volteretas y hacer esas cosas, trabajaba en mi agilidad y parkour fuera del futbol y eso me ayudó mucho. Me detuve después de convertirme en profesional, pero trato de traer algo de eso todavía".