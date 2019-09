Marcelo Bielsa gana "The Best" al Fair Play

El polémico entrenador argentino Marcelo Bielsa recibió en el Teatro La Scala de Milán, el premio “The Best” al Juego Limpio, el galardón lo condecora por aquella acción de ‘Fair Play’ del pasado 28 de abril, cuando ordenó a su equipo, el Leeds United, conceder el empate a su rival, Aston Villa, en un partido donde se jugaban la oportunidad de ascender a la Premier League.

La aplaudida acción se originó cuando Mateus Klisch adelantó al Leeds en el marcador, ante la ira de los jugadores del Aston Villa que reclamaron fuertemente, incluso pararon el partido por unos minutos para encarar a Bielsa.

El encono se generó porque Tyler Roberts, defensor del Leeds, tiró el balón hacia adelante para que precisamente atendieran a Jonathan Kodjia, delantero del Villa que había quedado lesionado en el campo. Sin embargo, Klich tomó el balón y, para sorpresa de sus rivales, disparo cruzado para vencer al arquero y marcar el primer gol del encuentro.

Una vez reanudado el juego, los futbolistas del Leeds ya tenían la orden de Bielsa de dejarse empatar.

Fue así como Albert Adomah condujo el balón desde medio campo sin enfrentar resistencia alguna y poner el marcador 1-1, que sería el marcador final de aquel juego.



De forma dramática, ese empate significó para el Leeds una oportunidad perdida por conseguir el ascenso directo a la máxima categoría del futbol inglés, pues en el repechaje no pudieron dar el salto.

El Loco no viajó a Milán para recibir el premio, en su lugar, un miembro del cuerpo técnico y el capitán del equipo, Liam Cooper, lo recibieron a nombre de su entrenador y leyeron un discurso escrito por el propio Bielsa, donde menciona que la igualdad y la decencia, son valores que deben prevalecer en el futbol.

Marcelo Bielsa of @LUFC wasn't able to be in Milan to pick up the FIFA Fair Play Award, but he still had a message to deliver#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/Nk6l84Y6i4

— #TheBest (@FIFAcom) September 23, 2019