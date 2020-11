Manuel Negrete: Abrir C.U. y el Azteca lo decide la alcaldía, no los equipos, ni la Liga MX

Las últimas horas han estado llenas de polémica en debido a la decisión del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, en conjunto con Amaury Vergara, propietario de Chivas , de abrir el estadio Akron a los aficionados para el partido de ida de los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 ante el América.

La idea en Guadalajara es que se ocupe el 15% de la capacidad de la casa del Rebaño, pero esto ha causado muchas críticas debido a la situación que vive el país y la localidad donde se encuentra el recinto por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, en la Ciudad de México, fue claro y manifestó que los estadios que se encuentran en su zona, que son el Estadio Azteca, casa de América y Cruz Azul, y el estadio Olímpico Univeritario, estadio de Pumas, permanecerán cerrados para los partidos de la liguilla de la Liga MX.

“Hoy todavía no estamos en posibilidades de abrir”, mencionó el exfutbolista en entrevista exclusiva para El Universal Deportes. “Si Jalisco y el Club Guadalajara lo decidieron, pues será en Guadalajara, pero en la CDMX no vamos a permitir el ingreso de gente ni el 10% porque estamos en una situación bastante complicada”.

Las autoridades de la Secretaría de Salud junto con la Liga MX, acordaron que la apertura de los estadios se realice cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color amarillo o verde, algo que no respetaron en Jalisco, pero en la Ciudad de México lo hacen porque, “la alcaldía Coyoacán decide que no se abra el estadio por los números de contagios diarios, y si ya decidieron que hasta que el semáforo se a verde, pues vamos a respetar eso. Hasta que no se bajen los contagios no vamos a abrir los estadios. Quizá no le guste a la Federación (Mexicana de Futbol), ni a los equipos. La alcaldía de Coyoacán está pensando más en la salud de la gente”, recalcó Manuel Negrete.

Desde el comienzo de la pandemia en la Ciudad de México, el alcalde y mundialista en México 86, reconoció que no ha recibido ninguna solicitud de los equipos de la Ciudad de México (Pumas, América y Cruz Azul) de abrir las puertas de sus estadios, algo que les aplaude por su comportamiento ante la crisis sanitaria, “No hay ningun documento que pidan abrir al público los estadios. Los equipos hicieron bien en jugar a puerta cerrada, porque estamos en una situación bastante complicada de contagios y defunciones”, finalizó.