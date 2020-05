Manuel Lapuente festeja 76 aniversario

Uno de los mejores técnicos que ha tenido el futbol mexicano está de aniversario. Manuel Lapuente Díaz cumple 76 años de edad.

Jugador de futbol, seleccionado nacional, director técnico mundialista y directivo, a Lapuente nadie le cuenta, porque se las sabe de todas, todas, y por eso asegura que su Selección Mexicana, la que participó en el Mundial de Francia 1998, “es la mejor de toda la historia... De las de antes y las de ahora, es la mejor”.

La historia de Lapuente comenzó en Puebla el 15 de mayo de 1944. Pero al futbol profesional llegó de golpe y porrazo: “Un directivo de Monterrey, que tenía una fábrica en México, me llevó a Monterrey a probarme. Mi papá no quería, pero mi mamá me apoyó. Me probé y, a los 15 días, me quedé”.

Después, su carrera despuntó. “En Necaxa fui el mejor anotador mexicano de la temporada, me ganó Amaury Epaminondas, pero me di a notar”, recuerda.

La Selección lo llamó. Fue campeón panamericano en Winnipeg 1967, pero donde en verdad sufrió otra decepción, “de lo peor que me ha pasado”, fue en la eliminatoria mundialista de Haití 1973: “Pasaron muchas cosas, pero lo peor es que no era un equipo unido, conjuntado, y así nos sirve. Nos eliminaron”.



Tras retirarse, Lapuente comenzó a hacerse un nombre como entrenador. Títulos con Puebla y Necaxa, para llegar a la Selección, la de 1998. “La mejor que ha existido. Muchos hablarán de ese juego contra Alemania, pero lo que falló fue el gol, tuvimos que meterles más. Mucho tuvo que ver la gira que hicimos antes, me la concedió el Güero Alejandro Burillo. Fue una gira para valientes, machos”.

Además, se ganó una Confederaciones, la de 1999, que se jugó en México: “Muchas la quieren hacer menos, pero así es el mexicano”. Él sabe lo que vale.