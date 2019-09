Macías no está enojado con Martino: Mi tiempo llegará

Muchos ya lo ponían en la Selección Mayor, pero José Juan Macías no corre. Sabe que quizá su lugar esté entre los grandes, pero su tiempo le dice que esté en la Sub 22 y que su camino sea el de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El delantero de León no está sentido por no haber ido a Nueva York para jugar contra los Estados Unidos, y en lugar de eso esté en Celaya para enfrentarse a Japón.

“Yo estoy tranquilo. Jaime me ha tomado en cuenta y eso me pone feliz para demostrar lo que he hecho en León. Sé que no estoy aquí por mi edad mi tiempo llegará, estoy feliz disfrutando esta concentración con mis compañeros”.

A los 19 años muchos lo ponen como el gran salvador del futbol mexicano, pero eo lo toma con calma: “Para mí no existe la presión, lo disfruto. Esto no me causa miedo, presión la tiene el papá que no puede llevar comida a su casa”.