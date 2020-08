Los dos más grandes del futbol mexicano no están viviendo buenos tiempos. Porque, pase lo que pase, estén como estén, no hay equipos más populares en la Liga MX —y quizá hasta en Estados Unidos— que el América y el Guadalajara.

Pero la palabra “crisis” se asoma mucho a sus presentes en la Liga MX.

Las Águilas acumularon dos derrotas seguidas frente a Querétaro (1-4) y Monterrey (1-3), dos caídas en las que aceptaron siete goles, provocaron que Miguel Herrera, el técnico azulcrema, lanzara amenazas o ultimátums a jugadores que no están debidamente concentrados, comprometidos con el equipo, según el diagnóstico que realizó tras esos partidos.

Y los problemas en las Chivas no son menores. Víctor Manuel Vucetich, el entrenador, llegó a un equipo en el que la palabra indisciplina aflora en muchos momentos, además de lesiones, bajas de juego y hasta contagios por Covid-19.

Sí, los dos más grandes están en depresión, de capa caída, con muchos problemas por resolver, y lo peor es que no hay mucho tiempo para hacerlo, porque ya se fue la tercera parte inicial del torneo Guardianes 2020.

En cuanto al América, ¿a quiénes se refería el Piojo cuando habló de que hay jugadores a los que les falta compromiso? Quizá a Paul Aguilar, quizá a Víctor Emanuel Aguilera, quizá a Giovani dos Santos, quizá a Roger Martínez, quizá a Henry Martín.

“Parece que algunos jugadores no están conscientes de que a este equipo siempre le juegan a full. Aquí, perder molesta a la gente; ganar, a la gente le molesta.

Debemos entender que estamos sentados aquí y, si eso no se entiende, pues pondré a los que lo entiendan. El que tenga actitud, jugará, y no me importa quiénes sean, no me importan los nombres”, dijo el técnico.

Mejoras en la defensa, recuperar jugadores y ganar, es lo que urge en el América, que está en crisis.

Por el lado de las Chivas, las cosas no son muy diferentes a su acérrimo rival. Entre indisciplinas y bajas de juego, el Guadalajara se coloca debajo de media tabla y con relativo peligro de pelear por no quedar en los últimos lugares de la tabla de cocientes. Víctor Manuel Vucetich llegó y comenzó a poner orden, pero aún hay muchas cosas que arreglar con varios jugadores. ¿Qué va a hacer con Alexis Vega?, ¿qué va a pasar con Uriel Antuna?, ¿qué va a hacer con Cristian Calderón?, ¿qué hará con el sobrepeso de Javier Eduardo López?, ¿cómo regresar al nivel a José Juan Macías?

Quizá lo que más urge es poner en claro en dónde se está parado. “Nadie puede estar por encima de la institución. El orden y disciplina es vital para llevar a cabo cualquier proyecto. Me ilusiona haber llegado a Guadalajara y me motiva hacer las cosas bien”, mencionó el llamado Rey Midas.

Dejar en claro que la disciplina es la base de todo equipo, despertar a los refuerzos y encaminar al equipo hacia una posible Liguilla, es que le hace falta en el Guadalajara, que está en crisis. Los más grandes de México.