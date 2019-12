Richard Sánchez, el mediocampista paraguayo quién llegó como refuerzo a las “Águilas” para el Apertura 2019, habló sobre la derrota en la final ante Rayados.

“Tuvimos ventaja y desventaja, son cosas del futbol. Fue una buena final, jugamos ante un buen rival”, señaló.

El propio Richard Sánchez acepta que al principio de su estancia con el América fue un poco complicado y le costó la adaptación, pero admite que la confianza que le dio el “Piojo” le ayudó en su proceso.

“Desde que llegué me costó un poco adaptarme. Hubo partidos donde el profe me dio la confianza hasta que me fui soltando poco a poco y pude mostrar lo que es Richard Sánchez”.

América ya rompió filas después de no poder obtener el título número 14 en su historia, para preparar el Clausura 2020. En el cuál debutarán hasta la jornada 2 ante Tigres.