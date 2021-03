Dicen que es una sabía virtud el conocer el tiempo, y en Pumas saben que el tiempo se acaba, que si no reaccionan el torneo se acabará y será un rotundo fracaso. Un partido ganado, dos empatados, cinco derrotas; cinco puntos y penúltimo lugar de la tabla.

No queda más que comenzar a sumar y la fecha doble parece propicia para hacerlo, aunque enfrente tengan a dos de los equipos punteros del torneo: Santos Laguna, rival de este jueves y Cruz Azul, del próximo sábado. El tiempo se acaba para Pumas, y el portero Julio González lo sabe.

“Debemos revertir la situación con una fecha doble, con dos juegos de local, hay que aprovecharlo para colocar a Pumas en los primeros sitios”, dice el portero Julio González, quien seguirá en la titularidad del equipo, debido al cuadro gripal que aqueja al veterano Alfredo Talavera.

“Los dos juegos son complicados, los rivales van en los primeros lugares en la tabla. A Santos (tercer lugar de la tabla) lo conozco bien, son intensos y Cruz Azul viene en primer lugar, así que nosotros debemos ir a ganar debemos ir por goles, porque la verdad es que nos hemos visto mejor en los últimos juegos, pero eso no sirve si no ganamos. Así que hay que cortar la racha contra Santos, porque no estamos tan lejos de la zona de clasificación (los separan cinco puntos del repechaje), aún hay tiempo, pero el tiempo se acaba”.

Mas la desesperación ha llegado a Ciudad Universitaria. En cada conferencia de prensa, el rostro del técnico Andrés Lillini se descompone cada vez más. “Lo hemos apoyado, no hemos dejado de correr, de luchar, pero hay una racha negativa que estamos viviendo, no queda más que ganar partidos. El equipo está con Andrés, pero sólo con ganar se demostrará. En primera división no hay eso de que juegas bien y no ganas, aquí hay que ganar o ganar”.

Así que se acepta el “mea culpa”: “Claro, la culpa de lo que pasa es nuestra, los intérpretes en la cancha somos nosotros. El técnico nos da las herramientas y nosotros ejecutamos. La verdad es que no hemos jugado tan mal, no nos han goleado. Cuando ganemos un partido volveremos a ser lo del torneo pasado. Somos casi los mismos jugadores, aquí es donde el futbolista se hace jugador. Ahora es ganar o ganar el jueves, porque si no, se nos va el torneo”.

Pero sólo se gana con goles, y el Universidad Nacional sólo tiene cuatro anotados, cuatro goles conseguidos en dos juegos, tres ante Mazatlán y uno en la derrota ante Chivas. “No podemos echarle la culpa a los goleadores (Ignacio Dinenno, Gabriel Torres y Emanuel Montejano), el torneo pasado los hacían todos. Debemos de mejorar el funcionamiento, debemos de mejorar todos, darles opciones a los delanteros. Insisto, si no generemos más futbol, se nos va a ir el torneo…”.

Pretextos no hay o se acabaron: “No podemos echar la culpa a la falta de pretemporada, o a que se fueron jugadores. En Veracruz no ganamos ni un solo partido y eso sí era crisis, pero el torneo mexicano te da la oportunidad de que si te enganchas tres o cuatro juegos buenos, te puedes meter a la Liguilla”.