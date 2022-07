Tigres sumó este fin de semana su tercer partido al hilo con victoria en el Apertura 2022 de la Liga MX, el equipo de Miguel Herrera se mostró contundente y con los resultados se ubica tras cuatro partidos en el cuarto puesto de la clasificación general.

Para el estratega felino aceptó que todavía quedan cosas por mejorar en la campaña, una de ellas el nivel de la zona defensiva, misma que reconoció no es la mejor de México.

"Igor y Diego (Reyes) han mantenido un gran nivel en estos tres partidos, pero tampoco es para decir que tememos a los mejores centrales de México, tenemos que seguir trabajando para modificar ese nivel, vamos a rotar cuando tengamos que rotar y a modificar cuando tengamos que modificar".



Herrera agregó que el duelo ante FC Juárez será especial por encontrar en la plantilla fronteriza a dos exjugador importantes, a quienes aceptó les dará un abrazo.

"Me dará mucho gusto darles un fuerte abrazo a los dos, ambos salieron de la institución por pedido de ellos más que otra cosa, son jugadores importantes a nivel de México, han hecho bien las cosas, son jugadores de selección, me dará gusto saludarlos".

Por último, el entrenador mexicano se mostró abierto con la posibilidad de la llegada de un refuerzo más a Tigres.

"No se cierran los registros, todavía no cerramos nada, mientras haya posibilidad y disponibilidad, se pueda traer un mexicano, no vamos a cerrar nada".