El ahora exarquero de Rayados de Monterrey, el argentino Marcelo Barovero, negó que esté en sus planes volver a jugar de inmediato en su país, debido a que falta certeza en cuanto a la organización del siguiente torneo.

"Estoy ilusionado con la esperanza de que salga algo bueno; preferiría que esté todo solucionado, pero estoy tranquilo. A Argentina no vuelvo porque no está claro el arranque del futbol; por una cuestión deportiva no puedo esperar eso", comentó a una radiodifusora sudamericana.



Finalmente, admitió que sigue en contacto con algunos directivos de River Plate, en especial con Leonardo Ponzio; por lo que regresar a los "millonarios" en un futuro podría ser una opción para el también ex portero de Necaxa.

"Con Leo Ponzio siempre hablamos. Con algunos dirigentes también, pero con Leo es con el que más hablo; no hablo todos los días ni todos los meses, pero sigue esa amistad de tantos años", sentenció.

