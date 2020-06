Es momento de que la nueva camada de porteros mexicanos se apodere de la Liga MX. La última gran generación de arqueros (Guillermo Ochoa, José de Jesús Corona y Alfredo Talavera) está de salida. Se aproxima el cambio.

El michoacano Luis Ángel Malagón luce como el relevo de Paco Memo, a quien respeta y admira.

Apenas hace un par de semanas, múltiples equipos se interesaron en sus servicios. El Necaxa fue el ganador para firmar al meta de 23 años de edad y quien se perfila para proteger la portería de la Selección Nacional en un futuro cercano.

“Soy alguien de objetivos a corto, mediano y largo plazo. El primero, es asegurar un lugar en mi nuevo equipo, porque nadie tiene su puesto ganado. El segundo, no tan lejano, está en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la competencia también está dura”, narra Malagón.

El tercero es ser titular en una Copa del Mundo y unirse a ese selecto grupo del Tricolor.

“Todavía no me veo en Europa, como lo hizo Memo. Antes, quiero dejar una huella muy importante en mi país. En la Selección sí me veo para jugar un Mundial“, dice.

El michoacano sabe que la disputa a futuro es fuerte con otros porteros, como Sebastián Jurado (Cruz Azul), José Hernández (Atlas) y Carlos Higuera (Tijuana). Su ventaja es la titularidad con el Morelia y, próximamente, en el Necaxa.

La generación de Gibran Lajud, Antonio Rodríguez, Alfredo Saldívar y Hugo González no dio el ancho. Es turno de que la nueva tome la responsabilidad, en el proyecto a largo plazo de Gerardo Martino.

Al cancelarse el Clausura 2020, Luis Ángel tuvo su primera experiencia de ser una carta atractiva en el mercado de fichajes .

“Fueron días raros, en los cuales no tenía idea de lo que pasaba. Cuando me confirmaron que me iba al Necaxa, estaba con mi familia, alistando todo para irme a Mazatlán al día siguiente. Ahora estoy muy contento en Aguascalientes”, dice.

Malagón estará en una disputa con Sebastián Fassi por ser el titularidad en el cuadro de Alfonso Sosa. Posteriormente, trabajará para consolidarse con los Rayos y, así, inspirarle confianza a Jaime Lozano para el Preolímpico y los Juegos en Tokio; incluso, quizás hasta Gerardo el Tata Martino lo busca.