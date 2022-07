Viene una nueva jornada doble en la Liga MX, que se disputará a media semana, en actividad de la fecha 5 del Apertura 2022.

El martes 26 y miércoles 27 de julio, los equipos de la primera división del futbol mexicano jugarán un compromiso más rumbo al primer objetivo que es meterse a la Liguilla.

A continuación, los partidos que habrá en las próximas horas.



Martes 26 de julio

Atlas vs Xolos - 19:00 horas

Monterrey vs Puebla - 19:00 horas

FC Juárez vs Tigres - 19:00 horas

Atlético de San Luis vs Cruz Azul - 21:05 horas

León vs Toluca - 21:05 horas



Miércoles 27 de julio

Querétaro vs Chivas - 19:00 horas

Necaxa vs Pachuca - 19:00 horas

Pumas vs Mazatlán FC - 21:05 horas

*América vs Santos: Este partido se jugará hasta el 14 de septiembre

Lee también: ¿Cómo pagará Pumas el sueldo de Dani Alves?