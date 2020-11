Las reglas eran claras, la propia Liga MX las impuso, a pesar de que se atentaba contra las bases deportivas de la competencia. Apenas en abril, la Asamblea del balompié nacional anunció que el ascenso y descenso desaparecerían por cinco años, con el fin de consolidar a la naciente Liga de Expansión, además de mitigar los efectos económicos por la pandemia de Covid-19. Eso no era todo.

Como “castigo”, los tres clubes que quedaran en el fondo de la tabla de cocientes del campeonato 2020-21, pagarían una multa de 120 millones de pesos para el último lugar, 70 al penúltimo y 50 al antepenúltimo.

Pero no se contaba con que la pandemia durara tanto, así que las condiciones han cambiado completamente. Se ha filtrado que hay una iniciativa que habla de que, para el ciclo futbolístico 2021-22, esto desaparecería, no habría multas, para volver el ascenso y descenso, debido a que los clubes de la Liga MX no tendrían la capacidad económica para cubrir las sanciones.

En la junta de la Liga de Expansión de la semana pasada no se tocó el tema, pero directivos de este circuito se dicen listos para afrontar el reto de jugar en la MX. “Si en un año y medio se diera el plazo, creo que podría volver el ascenso. En lo particular, deberíamos buscar una estructura para poder afrontarlo”, dijo Emilio Escalante, dueño del Atlante.

Hay un plan trazado para ascender. En ese tiempo, creo que se podría dar”, agregó.

En tanto que Víctor Flores Cosío, presidente del Tepatitlán FC, acepta que hablar “sobre especulaciones —en estos momentos— es difícil, no nos llevarán a nada”, pero al mismo tiempo acepta que hay clubes de la Liga de Expansión que sí tienen la infraestructura para estar en la MX: “Desde el año pasado, cuadros como la UdeG, Cancún, Correcaminos estaban listos, pero la política es clara. Por el momento, el ascenso y el descenso no están en los reglamentos”.

Todos los que pelearon porque no los quitaran, podrían recibir premio a su ahínco.