A Jaime Ordiales, director deportivo del Cruz Azul, no le agradó el nuevo formato de repechaje implementado por la Liga MX.

“Particularmente, que de 18 equipos clasificaran sólo ocho, me parecía un marco interesante. A ver esta nueva experiencia, abre mucha posibilidad para poder estar dentro [de la Liguilla]. Creo que lo habrán pensado con tranquilidad y, sobre todo, con fondo en el sentido que puede ser mayor espectáculo… no sé. Obviamente, se me hace mejor que se clasifiquen los ocho primeros y listo, es la realidad”, comentó el directivo celeste.

La Liga MX anunció ayer que los primeros cuatro lugares de la tabla, al término del torneo, se meten directo a los cuartos de final. Del quinto al duodécimo lugar se enfrentarán a un partido de eliminación. Esto significa que el 66 por ciento de los clubes disputarán la fase de eliminación.

“Tengo que ser muy honesto con mi forma de pensar, no quiere decir que sea la idea de los demás. A mí me parece que es más justo calificar los ocho, porque todos arrancan con la misma idea y sobre todo con los mismos tiempos de descanso”, añadió Ordiales, esta mañana en teleconferencia.

Los primeros cuatro equipos clasificados podrían tener hasta un descano o freno de actividad por 10 días, considerando que el repechaje se juegue el fin de semana posterior de la última jornada de la fase regular.

La Liga MX no ha presentado su calendario y no especificó las fechas del repechaje.

“Si cierras como líder, la realidad es que sí pierdes un poco de ritmo. Los que que jueguen [el repechaje] tienen más ritmo, pero también tienen mayor desgaste. […] me parece siempre más justo que hubieran sido los ocho primeros, es mi opinión”.

El Cruz Azul terminó de líder en el cancelado Clausura 2020 y la próxima semana arrancará su pretemporada, bajo el protocolo de higiente, rumbo al Apertura.