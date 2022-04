A pesar de la irregular campaña que han tenido, al Cruz Azul se le han acomodado los planetas y está en una posición privilegiada.

De estar en un momento hasta en el séptimo lugar de la tabla, ahora se encuentra en el cuarto y con posibilidades de ocupar el tercero, lo que lo haría entrar directamente a los cuartos de final, si es que esta tarde logra vencer al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca.



Juan Reynoso, técnico cementero, ha sido sincero, el equipo no ha jugado bien, y aunque no lo ha dicho directamente, hay muchos factores a tomarse en cuenta para esto: lesiones de jugadores claves como Carlos Rodríguez y José de Jesús Corona; diferencias con la directiva, la llegada de Jaime Ordiales, con quien el peruano no se lleva bien, además de carga de partidos, que le pesó al equipo cementero.

Con 24 puntos, los azules son señalados como favoritos ante los potosinos, que acumulan 20 y están en el décimo puesto de la competencia, además de que con un triunfo más, librarán el pago por ser de los últimos de la porcentual.

Lee también: Andrés Guardado y Diego Lainez conquistan su primer título con el Betis; ganaron la Copa del Rey