Con la intención de comenzar una reestructuración y una transformación a fondo, Grupo Orlegi ha tomado este martes la determinación de separar de su cargo a Pedro Portilla White, quien fingiera hasta este día como presidente ejecutivo del club Atlas y en donde tuvo una estancia llena de fracasos.

A su cargo, Atlas contrató a 11 futbolistas, tales como Camilo Vargas, Javier Correa, Martín Nervo, Mauricio Cuero, Jesús Angulo, Manuel Balda, Javier Abella, Luciano Acosta, Germán Conti, Ignacio Jeraldino, Ignacio Malcorra y Renato Ibarra, así como jugadores de bajo perfil como Edyairth Ortega y Armando Escobar.

En sus tres torneos al frente de los rojinegros, el equipo nunca pudo avanzar a la Liguilla, tomando en cuenta que el Clausura 2020 fue cancelado y solo se disputaron 10 jornadas. Hoy Atlas es último lugar de la tabla de cocientes y está eliminado del torneo Guardianes 2020.

Atlas no renovará a Germán Conti

El préstamo de Germán Conti con los Zorros del Atlas está por terminar y todo indica que el central argentino no seguirá con el equipo tapatío, ya que la directiva al parecer no renovará el pase cedido, y el jugador tendrá que regresar a su club de origen, el Benfica de Portugal. El contrato del “30” rojinegro termina el 31 de diciembre del 2020, pero con la eliminación del Atlas del Guard1anes 2020, no tendrían por qué esperar tantos días para despedirse del sudamericano.

Conti llegó al futbol mexicano para el Atlas para el Clausura 2020, mostró su calidad a cuenta gotas, sus lesiones fueron claves para que nunca se pudiera adaptar al ritmo del futbol mexicano, pero sus errores fueron factor importante para que la Fiel rechazara cualquier intención de que el jugador de 26 años siga vistiendo la casaca de los rojinegros.

Germán ha disputado 20 partidos con el cuadro tapatío, todos como titular, no ha hecho goles y no ha sido expulsado, pero ha cometido pifias que han hecho que Atlas pierda puntos importantes en su afán de salvarse de la multa, pero sobre todo que evitaron que el equipo clasificara a la ronda de repechaje.

