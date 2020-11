En su revisión semanal del arbitraje, Arturo Brizio avaló el gol de Guadalajara en contra de Monterrey, precedido de un fuera de lugar de Oribe Peralta, delantero de las Chivas.

Asimismo, respaldó la anulación del gol del francés de Tigres, André-pierre Gignac, al Atlas.

En la jugada del partido Guadalajara-Monterrey, Brizio reconoce que hay fuera de juego de Peralta, pero… “al dejarla seguir , habiendo un par de jugadas más y cayendo un gol como consecuencia no inmediata ni directa de esa acción, se considera una nueva jugada, por lo tanto el VAR no puede intervenir”.

Sobre el tanto de Tigres, comentó: “El VAR checa la jugada con todas las tomas disponibles, y al no encontrar la contundencia necesaria para decidir que no existe fuera de juego, el protocolo del VAR establecido por la International Board, señala que en aquellos casos en que no haya los elementos suficientes para cambiar la decisión, se quedará la determinación original del cuerpo arbitral”.