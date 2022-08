La molestia de la afición del Cruz Azul por la dolorosa e histórica goleada del sábado ante el América (0-7) no ha disminuido un ápice.

Dos días después de lo sucedido en la cancha del Estadio Azteca, un grupo de seguidores de La Máquina se presentó en las instalaciones de La Noria, donde manifestó su molestia con varias pancartas, a la espera de que los jugadores salgan para reclamarles.



"Mancharon la historia, no hay perdón", "'Cata' (Domínguez) y (Rafael) Baca se jubilan o los jubilamos" y "Queremos jugar con la (Sub) 20" son algunas de las frases que se leen en las mantas que se observan en la entrada principal del club, donde un grupo de seguidores desea a toda costa mostrar su inconformidad con el equipo que en este momento no tiene técnico oficial, tras la destitución del uruguayo Diego Aguirre.

El Cruz Azul volverá a jugar este sábado, cuando reciba al Querétaro en el "Coloso de Santa Úrsula".