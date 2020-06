Leones Negros exige entrar a la Liga MX

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara han dirigido una carta a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, preguntando si no son gratos para la FMF y la Liga MX, ya que no les dejan adquirir un lugar para jugar en la Primera División.

En la misiva, firmada por el maestro José Alberto Castellanos, presidente del Patronato del club, indican que han solicitado la oportunidad de ser el equipo 19 en la Liga, pero les han dado largas, para después negarles la posibilidad.

Castellanos destaca puntos en donde señala que el club cumple con los requisitos para estar certificado:

• Juega de local en el dos veces mundialista Estadio Jalisco, al que en los últimos 4 años hemos invertido más de 43 millones de pesos para que cumpla con los estándares de la Liga MX.

• Nuestra casa es el Hotel y Club Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara, complejo deportivo que también fue casa de la selección de Brasil en el mundial del 86.

• Nunca hemos manejado dobles contratos, ni outsourcing. Estamos al corriente en el SAT, IMSS y FEMEXFUT, somos de los pocos equipos que entregamos estados financieros dictaminados por despachos externos durante el proceso de certificación y no recibimos apoyo financiero del gobierno; el único que apoyo que recibimos de la Universidad de Guadalajara es para sostener las fuerzas básicas.



El directivo apunta en los puntos 9 a 12 de su carta, que ha pedido la oportunidad de comprar un certificado de afiliación y se los han negado:

“En la la última reunión de trabajo que tuvimos los clubes de ascenso día 20 de mayo y pregunté expresamente al Presidente Enrique Bonilla si abrirían los espacios 19 y 20 de la Liga Mx y me dijo que sí pero que todavía no había ningún postor.

A la siguiente semana me comuniqué con él vía telefónica para manifestar el interés de Leones Negros por adquirir uno de esos certificados de afiliación que estarían disponibles ya que existe el interés de 3 grupos de inversionistas para asociarse con nuestra institución para llevar el equipo a la Liga Mx y me dijo que revisaría con los clubes que están en multipropiedad y las opciones de los lugares 19 y 20.

Ayer volví a contactar vía telefónica al Presidente Bonilla para dar seguimiento a nuestra inquietud y su respuesta fue que no se abrirían los lugares 19 y 20 y que la opción sería comprar algún equipo de los grupos que tienen multipropiedad. Es evidente que este cambio de postura no nos deja alguna alternativa, ya que no buscamos comprar un equipo, lo único que necesitamos es la oportunidad de adquirir un certificado de afiliación que, había dicho expresamente él, estaban disponibles”.

Así, llega al punto donde pregunta si esto ya es algo contra la institución: “Estimado Presidente Yon de Luisa: hemos hecho todo lo necesario para representar ejemplarmente a la Universidad de Guadalajara cumpliendo con nuestras obligaciones, lamentablemente sentimos que nos están cerrando todas las puertas. Le pregunto con todo respeto.

¿Es Leones Negros de la Universidad de Guadalajara una institución non grata para el fútbol mexicano? ¿Cuál es el tipo de inversionistas o instituciones que están buscando para acabar con la multipropiedad o expandir la Liga Mx? ¿Usted como presidente cree que el proyecto de Leones Negros es una opción para la Liga Mx? De no ser así ¿Qué se necesita para poder ser considerados?”.

