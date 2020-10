Kun Aguero es criticado por tomar del hombro a jueza de línea

El futbolista argentino, Sergio "Kun" Aguero fue criticado en redes sociales después de que durante el partido del Manchester City vs Arsenal, tomó del hombro a una jueza de línea tras reclamar un saque de banda.

En la transmisión se pudo observar al argentino tomando del hombro a la asistente, lo que fue duramente criticado.

Hasta el momento ni el jugador, ni el equipo se han mencionado al respecto.

Ya dentro del juego, Pep Guardiola y su Manchester City recuperaron la inercia en la Premier League tras doblegar al Arsenal de Mikel Arteta, en un encuentro que se decidió con el tanto de Raheem Sterling (1-0).



La diana del inglés fue suficiente para que un City sin muchos alardes consiguiera mostrar por fin solidez defensiva y se impusiera a un Arsenal algo espeso de tres cuartos de cancha para arriba.



Los celestes dieron la sorpresa en la alineación porque Sergio Agüero partió como titular cuatro meses después de la lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano.



Ante la baja de Gabriel Jesús, Guardiola tiró de Agüero y el argentino no tardó en responder, puesto que fue el jugador que condujo la contra del primer gol.

Think Aguero should be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm

— Hari Sethi (@Hari_Sethi) October 17, 2020