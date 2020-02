Jugador inglés acusado de abusar de un menor

La policía confirmó que un futbolista de la ciudad de Bradford fue acusado de participar en actividades sexuales con un niño.

Se trataría de Tyrell Robinson, de 22 años, de South Ockendon, Essex, quien cometió el delito en Bradford en agosto de 2018.

Lee también: "Este es mi ciclo": Briseida Acosta

También ha sido acusado de un cargo de hacer uso de una imagen indecente de un niño y dos cargos de distribuir esa una imagen del menor.

Robinson se presentará ante los magistrados de Bradford el 7 de abril.

Lee también: Clubes de la Liga MX se unen al paro "Un día sin nosotras"

Bradford City FC dijo en un comunicado que Robinson había sido despedido por el club.

CLUB STATEMENT | We have parted company with Tyrell Robinson.

Read further details here: https://t.co/KfvKevyW6L#BCAFC | #CityForAll pic.twitter.com/rGoHIUgymB

— Bradford City AFC (@officialbantams) February 24, 2020