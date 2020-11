Jueces ordenan a la FMN restituir los derechos de Nelson Vargas

A través de un comunicado de prensa, Nelson Vargas y Nelson Vargas Family Fitness informó que agotados los procedimientos e instancias legales correspondientes, hemos obtenido una sentencia definitiva para la restitución de los derechos que en su momento fueron vulnerados por la Federación Mexicana de Natación.

Comunicado:

Con el firme propósito de brindar certidumbre a nuestra comunidad y usuarios, además de demostrar que tanto un servidor como nelsonvargas familyfitness siempre hemos sido respetuosos de las normas y valores que rigen al deporte, me dirijo a ustedes para comunicarles que una vez agotados los procedimientos e instancias legales correspondientes, hemos obtenido una sentencia definitiva para la restitución de los derechos que en su momento fueron vulnerados por la Federación Mexicana de Natación, A.C., a través de diversos comunicados que emitió este organismo entre el 31 de mayo y el 10 de junio de 2019.

En lo personal, me fue concedido el amparo y la protección de la justicia federal ante la expulsión como Miembro Honorario de la FMN, que anunció el presidente de esta asociación, Kiril Todorov, en junio del año pasado. Lo anterior, luego de que la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México advirtió que el procedimiento seguido en mi contra y la sanción que me fue impuesta, no respetó las formalidades esenciales ni mis derechos fundamentales de audiencia, defensa y seguridad jurídica.

En ningún momento, se me permitió exponer el caso en la federación y este organismo nunca fundamentó las supuestas conductas contrarias a los estatutos que se me atribuyeron, de tal manera que las autoridades han ordenado a la FMN, por conducto de los órganos responsables, que dejar sin efecto la sanción de expulsión y la relativa a la cancelación de mi nombramiento como Miembro Honorario. Dicha sentencia fue cumplida por la Federación Mexicana de Natación, A.C., el pasado 9 de octubre de 2020.

En lo que se refiere a nelsonvargas familyfitness y las sanciones que le impuso la misma federación, que consistían en no avalar las competencias de natación organizadas por esta empresa, quiero informar que, de igual manera, le ha sido otorgado un amparo, por conducto de su licenciataria, Operadora ANV, S.C., por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que deja sin efecto dichas determinaciones, al carecer de sustento y justificación. De igual manera, quiero reiterar que todos los que formamos parte de esta empresa agradecemos la confianza de nuestros usuarios, así como de la comunidad acuática de nuestro país, a quienes aseguramos que seguiremos siendo respetuosos de las autoridades y los procesos para llevar a cabo nuestra labor en la promoción y desarrollo del deporte en México.

Sin otro particular por el momento, nos reiteramos a sus órdenes, no sin antes enviarles un cordial saludo. Antes de finalizarse, es de tenerse en cuenta que la demora en este proceso se debió al cierre de los juzgados durante más de cinco meses, esto derivado de la emergencia sanitaria y que nos reservamos el derecho a ejercer las acciones legales que resulten procedentes en contra de esos actos que consideramos dañosos.