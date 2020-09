Juan Reynoso técnico del Puebla, no pone pretextos, los ausentes por Covid-19 o suspensión, “ya fueron”, pero lo que no acaba de entender es el arbitraje, porque ahora de nueva cuenta le marcaron un penalti y le perdonaron una expulsión al rival, sin revisar el VAR.

“El hubiera no existe, esto sería un buen pretexto, hablar de los que no viajaron, pero en el análisis que intenta hacer…, si a los 30 minutos me decían que esto acabada 4-1, no lo creo”.

Reynoso ya fue apercibido por la Disciplinaria por declaraciones contra el arbitraje, ahora trata de ser más diplomático: “Me preocupa el penalti, no sé de dónde lo vio… Y luego hay una expulsión, Freire le mete un codazo en plena cara, y no pasa nada… No lo sé”.

LEER MÁS: Los Pumas golean al Puebla y mantienen el invicto en el Guardianes 2020

El penalti, “lo vi al medio tiempo y no la creí, y la volví a ver, y pregunto no sé cómo marcaron algo así y no la fueron a revisar… eso es lo que no me explico”.

En el análisis del juego, el peruano señaló: “Tuvimos el 2-0, pero después en el 2-1, ese penalti, no sé, te terminan volteando el juego en una mala decisión… El 3-1 te acaba el juego y en el 4-1 por ahí pudimos acortar”.

Saca cuestiones positivas: “Hoy como visitante generamos situaciones de gol, pero hay detallitos que nos costaron… Hay que resolver la situación para el martes, y ver de qué estamos hechos porque de eso se trata la alta competencia”.

Fue el jueves en la noche, cuando fue avisado que medio plantel no podía jugar debido al Covid: “Hay jugadores contagiados, otros por precaución… Pero hasta el jueves en la noche supimos esto, y priorizamos la salud y el bienestar de todo, pudimos traer jugadores negativos pero que ganamos si contagian a más gente”.