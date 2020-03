Javier Aguirre sueña con salvar al Leganés

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Leganés, aseguró que aún mantienen la ilusión por mantener la categoría, siendo un buen reto en su carrera lograr el objetivo empezando ganándole al Villarreal.

“Ha habido ciertas vicisitudes que han hecho que el equipo se vea afectado. Circunstancias que no están en tus planes, que no te imaginas. Cuando llegué, el barco ya había zarpado y la distancia era de seis puntos de la salvación”, dijo.

“Visto lo visto, no hemos hecho mucho más de lo que se había hecho anteriormente. Pero la ilusión está intacta. Es un bonito reto porque a mi edad estos retos me dan vidilla. Me va la marcha y me ocupan. La otra es quedarme en casa a estorbar a la mujer”, bromeó.

