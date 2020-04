Para Javier Aguirre, el presidente Andrés Manuel López Obrador actuó de forma frívola al inicio de la crisis por el coronavirus, pero “ya dio marcha atrás”.

En declaraciones al programa español El Partidazo de COPE, el técnico del Leganés mencionó que para él, las acciones de López Obrador, fueron “una frivolidad, una tontería del presidente de mi país, que ya dio marcha atrás. Tomaron decisiones de acorde a las circunstancias. Finalmente las autoridades tomaron cartas en el asunto, apenas nada, hace dos o tres días…

El Presidente yo creo que cometió un exceso, una frivolidad, se equivocó, pero afortunadamente rectificó y México está en la línea en la senda que está España e Italia y tenemos orden, por Dios", expresó.

Aguirre se dice acostumbrado de su posición, peor no por eso se olvida de los otros: “Tengo un piso amplio para dos perdonas. Tengo terracita. Un supermercado a 100 metros. No tengo hijos pequeños, no tengo perros… Ya con 60 años, somos más costumbrados a estar en casa, mi mujer y yo, pero sufro por la gente de pisos pequeños, la gente que está sufriendo”.

El Vasco se dijo afortunado de estar con su mujer Silvia, “es alguien muy alegre, que canta, que baila, somos mexicanos, echados para adelante y nos vamos al karaoke”.

Aguirre y su mujer cantaron en el radio un pedazo de una canción de Juan Gabriel. Y cantó "La diferencia”.