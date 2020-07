Entre aplausos, entre gracias, con vítores salió Javier Aguirre del estadio del Leganés.

Y no sabe cuándo regresará.

En la conferencia de prensa que dio al término del juego que definió el descenso de su equipo, el primero en su historia como entrenador, el Vasco dijo: “Uno no sabe lo que viene. Soy hombre de futbol y entiendo las circunstancias. Es mi primer descenso, nunca me había tocado. Es cruel, es duro porque veo un vestuario roto, llamas a la familia y están destrozados".

La gente despidió al entrenador mexicano como si hubiera ganado un título. “Será una noche larga pero cuando uno da lo que tiene... vi a mis jugadores entregados, un colectivo muy involucrado pese a nuestras carencias. Esperaré a ver cuál es mi futuro, a ver qué sigue. No me puedo pronunciar, no tengo certeza de lo que va a suceder mañana".