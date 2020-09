Janelly Farías, primera futbolista mexicana que dará conferencia en Harvard

La defensa de Chivas Femenil, Janelly Farías hará historia al convertirse en la primera futbolista profesional mexicana, tanto en la categoría femenil como varonil, en dar una conferencia en la Universidad de Harvard el próximo 7 de octubre.

La futbolista que también juega para la Selección Mexicana, dará su discurso de forma virtual y gratuita en la que hablará sobre el tema de la diversidad sexual y sus experiencias después de declararse homosexual y el impacto que generó en su carrera deportiva y personal.



It is with great pleasure that we announce @janellyfarias will be the t Professional Soccer Player ever in (regardless of gender) to speak at @Harvard

Register https://t.co/j8yWyZrWk8 pic.twitter.com/OJXLUXO1C6

— The Marketing Jersey (@mktjersey) September 21, 2020