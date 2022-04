Ignacio Ambriz sobre el empate de Toluca, "Hay que tener vergüenza"

Ignacio Ambriz destaca que el Toluca ha recuperadoi poco a poco las ganas de jugar, de mostrar, recuperar la vergüenza.

Eso le alcanzó para empatarle a dos goles al Monterrey.

"Hay que tener vergüenza, hasta si vas a perder hay que tener actitud y la estamos mostrando, vamos creciendo, el público hizo su parte, salimos aplaudidos empatando de último minuto. Hay que valorar eso".

No fue sencillo, admite: "Teníamos enfrente a un gran rival, con grandes jugadores. Si te hacen un gol saben manejar los tiempos del partido y ni qué hablar del profe Vuce(tich) que se las sabe todas.



Cometidos dos errores que nos cuestan goles y tuvimos que remar hasta el final".

Ambriz no tiene tiempo de armar a su nuevo cuadro, que ahora juega con línea de cinco al fondo: "Hay momentos de cosas buenas, otros que no. Es el tercer juego que lo hacemos con la línea de cinco, nos falta trabajo El empujón de la gente nos ayudó bastante. Si planeas que vas a empatar en el último minuto, no uno se la cree".

No importa que los goles hayan llegado por la pelota parada: "La pelota parada también vale. Leo (Fernández) es alguien que se la pasa practicando estos tiros y qué mejor que ahora lo hiciera muy bien".



Parece que los Diablos tiene problemas en defensa, pero Nacho Ambriz lo toma con tranquilidad: "Que más me hubiera gustado que anotar primero. Es la segunda vez que juego con línea de cinco, y noi lo podemos practicar en cancha, es puro trabajo de corrección casi caminando, para el sábado casi es lo mismo. Tenemos que mejorar en el aspecto defensivo. Antes decían que era muy defensivo y no recibía goles".

Explicó que dejar fuera de la convocatoria a Alexis Canelo, "fue una decisión táctica. Son decisiones que tengo que tomar y creo que nos dio resultado".