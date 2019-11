Héctor Herrera, volante del Atlético de Madrid, no se fue nada contento con el empate a un gol contra el Granada.

El mexicano fue protagonista del juego, al dar la asistencia para el gol del tanto del brasileño Renan Lodil, aunque después Germán Sánchez Barahona empató para los locales.

Mas lo que en verdad molestó a Herrera fue que el silbante central, David Medié Jiménez, no marcara un claro penalti a favor de su equipo: “No me gusta mucho hablar del trabajo del árbitro”, dijo el dos veces mundialista por México… “porque somos seres humanos y podemos errar todos, pero en esta situación”….

La cuestión es que hubo una jugada polémica en el área, y el silbante no quiso ir a revisarla al Video Árbitro Asistente: “Teniendo el VAR… No entiendo por qué no interviene sabiendo que es un penalti claro. No lo quiero criticar, sólo que no entiendo el porqué no lo utilizan”.

Herrera ha jugado siete partidos en la Liga Española y tres de la Championes League. Sólo ha marcado un gol en la Liga de Campeones.

