Guillermo Almada: Pumas sólo hizo dos tiros al arco

El técnico de Santos Guillermo Almada, no había perdido en el Corona, y ahora cayó por primera vez, eso y que el cuadro santista no levanta, lo tiene muy dolido.

“Duele, no por la cantidad de juegos que teníamos sin perder.

En el análisis del juego, no merecimos perder, habíamos analizado a Pumas, no crea situaciones de juego, pero aprovecha los tiros de media distancia o as pelotas quietas. Nosotros desbordamos, intentamos, tratamos de conectar, nos golpea, nos duele, merecíamos más, pero lo que vale es la efectividad y hemos pecado mucho de eso en este campeonato”.

Reiteró, “Pumas sólo hizo dos tiros al arco, y nos anotó, y no desmerezco lo que hizo, pero generamos más. Los felicito, están haciendo un gran campeonato”.

Para mejorar, “no conozco otra forma de mejorar que trabajar, pero como le dije a los jugadores, no hay forma de perder, pero prefiero esta, jugando mejor que el rival y si hay lógica, tarde o temprano debemos de ganar los partidos, nos falta definición…

Su explicación, “no es un consuelo de tontos, en la mayor parte de los juegos hemos generado más que los rivales, pero lo que vale en el marcador son los goles.

Cuando recuperemos a los jugadores con más jerarquía, llegarán los buenos resultados”.

Parece que se quiere desligar un poco del mal torneo, “uno le da a los jugadores las bases, les dijimos como iban a caer los goles de ellos y así cayeron; uno pone el trabajo, pero queda en los jugadores empujar la pelota”.