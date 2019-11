Estoy enamorado de Mbappé: Zidane

Madrid.– Zinedine Zidane sigue de “coqueteo” con Kylian Mbappé, delantero del PSG y quien mañana visitará al Real Madrid en la quinta fecha de la Champions League.

“Saben que le conozco hace tiempo, yo ya estoy enamorado de él primero como persona porque vino a hacer una prueba. Es el rival, y ya está. No te puedo decir más", dijo el entrenador merengue, previo al choque en el estadio Santiago Bernabéu.

No es la primera vez que el francés lanza piropos a su joven compatriota. Durante la temporada, Zizou ha hecho varios halagos al campeón del mundo, tantos que hasta molestó a la directiva parísina.

En España aseguran que Mbappé es el primer candidato para reforzar al Real Madrid para la próxima campaña y que el club blanco estaría dispuesto a pagar fuerte cantidades de dinero por el futbolista de 20 años de edad.

Sin embargo, Zidane no quiso adelantar más.

“Mañana viene como rival, lo que me importa a mí es lo que vamos a hacer nosotros y vamos a prepararlo. No te puedo decir, sabemos el jugador que es y hay que estar preparado".

Zidane: "I've been in love with Mbappé for a long time. I've been seeing him for a long time, when he came here [to Real Madrid] for trials."

COME OUT LEONARDO, ZIZOU JUST WANTS TO TALK pic.twitter.com/EJYgHv425i

— MAJ (@Ultra_Suristic) November 25, 2019