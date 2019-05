Es grandioso escuchar mi nombre en el estadio: Raúl Jiménez

El delantero mexicano Raúl Jiménez calificó de asombrosa su primera campaña con los Wolves. Siempre soñó por el momento en que los aficionados cantaran su nombre en un estadio fuera de México.

"Escuchar esta canción cada partido, en cada estadio es grandioso. Cuando era niño veía a los aficionados cantarle a otros jugadores y ahora que me suceda a mí es asombroso", dijo el atacante, en una entrevista publicada en el sitio web del conjunto inglés.



De igual modo, Jiménez se mostró agradecido por el apoyo de sus compañeros, en especial de Diogo Jota, delantero portugués del club.

Primero que nada, quiero agradecerle a todo el equipo, al entrenador, a mis compañeros de equipo, sin ellos esto no sería posible. Es maravilloso ser parte de la historia de este increíble club. Desde que llegué me he sentido como en casa, eso fue crucial para mi adaptación. Gracias a todos y seguiremos trabajando para mejorar.

"Fue muy bueno toda la temporada, es lo que buscamos [con Jota]. A medidados de la temporada creo que fue mejor. Estoy muy agradecido de poder jugar con él y con el resto de mis compañeros", agregó Raúl, quien ahora está concentrado con la Selección Nacional, para disputar la Copa Oro 2019.

Con los Wolves, Jiménez cerró la Liga inglesa entre los mejores 15 anotadores (13 goles), además de que fue reconocido por sus compañeros como el “Mejor Jugador 2018-19 del Wolverhampton”.

