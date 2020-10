En Chivas se motivan con el regreso de afición a los estadios

Aunque han estado ausentes en la tribuna, Cristian Calderón aseguró que para él siempre han estado ahí apoyando, exigiendo los aficionados de Chivas que se hagan bien las cosas y el que se esté cerca el regreso de personas a la tribuna, le llena de motivación para seguir mejorando.

“Es diferente un estadio vacío a un estadio con gente en la grada, con personas, con los aficionados y es una motivación extra ya estando en el campo ver que cuentas con grupos de afición. Es motivación pero eso no es lo que nos falta para ser un excelente equipo, sacar un excelente resultado, es una motivación extra sí, pero tampoco estamos jugando así porque no tengamos afición. Espero se pueda abrir tras esta pausa, con los protocolos necesarios y sería una motivación”.

De alguna manera, aunque los seguidores de Chivas han estado ausentes en las gradas cuando juegan de local o visitante, “Chicote” mencionó que a él en lo personal siempre le han mostrado su apoyo así como la molestia cuando las cosas no salen bien.

“El apoyo de la afición siempre ha estado, de que no se ha tenido la oportunidad de que entre afición al estadio. Siempre han estado ahí, a mí me han mandado mensajes de buena vibra, mensajes de que me exigen más y es normal. No es nada más por ser el equipo más popular nos puede afectar o nos puede beneficiar, porque creo que a todos los equipos del futbol mexicano, de todo el mundo le gustaría tener afición en su estadio de local o diferente”.

LEER MÁS: ¿Cuántos aficionados podrían entrar en los estadios de la Liga MX?