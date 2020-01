Emre Can regresa a Alemania, ahora con el Borussia Dortmund

A pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes, el Borussia Dortmund confirma que es uno de los equipos que realizó las transferencias más interesantes.

El equipo de la Bundesliga ha confirmado al jugador Emre Can como su segundo refuerzo, que llega a fortalecer el mediocampo y sumarse al otro fichaje, el noruego Erling Haaland, la joya que ya marcó 5 goles en apenas dos partidos con el Dortmund.

Lee también: Gol de Raúl Jiménez nominado a lo mejor del mes en la Premier League

Borussia Dortmund have completed the signing of Emre Can from Juventus on loan until the end of the season! pic.twitter.com/qm6XeZ6m7L

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 31, 2020