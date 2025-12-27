Más Información

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias en gran parte del país por frente frío 24; el número 25 llegará la madrugada del lunes

Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias en gran parte del país por frente frío 24; el número 25 llegará la madrugada del lunes

Aguascalientes, Ags.- Un de 6 años sufrió al caer a un cazo con manteca hirviendo dentro de su casa, en la zona rural del municipio de Jesús María, Aguascalientes.

El menor de edad identificado como Emiliano Isaías se encuentra en del hospital del IMSS, con lesiones severas en el abdomen, tórax, espalda y brazos.

Leer también:

La noche del 25 de diciembre su familia calentaba manteca; el accidente ocurrió cuando el niño jugaba cerca del cazo que estaba casi a ras de tierra, informó la Fiscalía General del Estado.

El hecho fue reportado por personal del hospital de Jesús María, en donde tratan de estabilizarlo por las quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, con el propósito de trasladarlo al hospital especializado para quemados de Galveston, Texas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]