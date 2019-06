Emotiva carta de despedida de Oribe al América

La etapa de Oribe Peralta con el América llegó a su final. El delantero fue pieza fundamental de la escuadra americanista desde su llegada en el 2014. Fue referente en el ataque y también llegó a ser el capitán del equipo.

Pero a partir del Apertura 2019, el “Cepillo” tendrá un nuevo reto con el acérrimo rival, Chivas. A sus 35 años Oribe tendrá el reto de ser pilar en el ataque del Rebaño y ayudarlos a salir de los problemas porcentuales que enfrentará el club.

Peralta ha defendido el escudo de diferentes equipos del fitbol mexicano, pero su periodo como americanista fue el mejor de su carrera, obteniendo dos títulos de Liga MX, y uno de Copa MX, además de dos campeonatos de la CONCACAF Liga de Campeones.

Mensaje a mi querida afición. ¡GRACIAS! pic.twitter.com/082wbSojbd — Oribe Peralta (@OribePeralta) 18 de junio de 2019

No faltó la carta del delantero agradeciendo al América por el proceso que tuvo en Coapa y manifestó estar agradecido por un nuevo reto en Guadalajara. “Me siento muy contento de poder regresar a uno de los equipos que me vio nacer como futbolista profesional. Me entusiasma poder agregar un nuevo capítulo a mi historia con esta institución”.

Esta será la segunda etapa de Peralta con Chivas. Ya lo hizo en 2005 como refuerzo para el Rebaño en la Copa Libertadores.