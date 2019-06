El “Jimmy” Lozano va a Panamericanos, con selección “B”

Jaime Lozano pudo formar la selección panamericana con lo que le dieron, no con lo mejor que puede mandar el futbol mexicano a los juegos que se desarrollarán en Lima, Perú, el próximo mes.

En comparación al equipo que se llevó al torneo Maurice Revelle, antes Toulon, en mayo, donde se quedó en semifinales, ahora el “Jimmy” formó un cuadro con jóvenes Sub 22 que han tenido acción en la Liga MX, pero no están consolidados.

Para los Panamericanos, Lozano dejó fuera a Erick Aguirre (Pachuca), Jesús Angulo (Atlas), Gerardo Arteaga (Santos), Fernando Beltrán (Guadalajara), Cristian Calderón (Necaxa), Sebastián Córdova (América), Ronaldo Cisneros (Guadalajara), Sebastián Jurado (Veracruz), Adrián Mora y Alan Medina (Toluca), Alan Mozo (Pumas) e Ian Torres (Atlas), entre los más conocidos, todos ellos titulares en sus respectivos equipos, o utilizados constantemente.

De los que fueron a Francia, sólo: José Hernández (Atlas), Eduardo Aguirre (Santos), José Joaquín Esquivel (Lobos), José de Jesús Godínez (León), Marcel Ruiz (Querétaro) y Paolo Yrizar (Querétaro), sobrevivieron, un equipo “B”. Comprensible ya que al no ser un torneo oficial de la FIFA, los equipos no estaban obligados a ceder jugadores, aunque, si Lozano sabía esto, porqué llevar a tanto futbolista que sabía que no le iban a ceder. México va a los Panamericanos con lo que puede llevar, no con lo mejor, así que exigir será una palabra que no se podrá utilizar.

Lista para los Juegos Panamericanos. Sub 22

1.- Aguirre Lara Eduardo Daniel (Delantero)

2.- Cruz Sánchez Aldo Jafid (Defensa)

3.- Cardona Carrillo Ulises Israel (Delantero)

4.- Esquivel Martínez José Joaquín (Defensa)

5.- Govea Solorzano Ismael (Defensa)

6.- Hernández García José Santiago (Portero)

7.- Loroña Aguilar Vladimir Eduardo (Defensa)

8.- Malagón Velázquez Luis Ángel (Portero)

9.- Vázquez Vélez Brayton Josué (Defensa)

10.- Venegas Moreno Francisco Eduardo (Defensa)

11.- Ruiz Suárez Marcel Alejandro (Medio)

12.- Yrizar Martín del Campo Paolo (Delantero)

13.- Mascorro López Héctor Alejandro (Medio)

14.- Godínez Navarro José de Jesús (Delantero)

15.- Rodríguez Rivera Martín (Medio)

16.- Laínez Leyva Mauro Alberto (Delantero)

17.- Vázquez Ibarra Johan Felipe (Defensa)

18.- Cantú Guerrero Eric David

