El duro reto de Nelly Simón en las Chivas Femenil

Es el proyecto más importante en su vida profesional, busca ganar espacio en un medio generalmente dominado por los hombres y abrirse camino en un puesto dirigencial en una institución tan mediática como las Chivas... No será fácil. Así lo reconoce la gerente deportiva del Rebaño femenil, Nelly Simón.

Cuando el proyecto comenzó a tomar forma, lo primero que hizo fue platicar con sus hijos, quienes lejos de quitarle la ilusión, le dieron un empujón importante.

“Le pregunté: ‘¿hija, te enojas porque me voy a este proyecto?’ Me contestó algo que jamás olvidaré: ‘mamá, me enojaría más si no vas por tu sueño’. Cuando me dijo eso, entendí que llegaba en el mejor momento de mi vida profesional, como mujer y estoy feliz”.



Pero no todo ha sido color de rosa para Nelly, quien no es muy amiga de la soledad, y tener lejos a sus seres queridos le produce un vacío, que ha mitigado con llamadas y una que otra lágrima, lo cual entiende, es el precio por perseguir el sueño en el difícil camino del futbol.

“He tenido que aprender a convivir con la soledad, con retos como haber perdido mi casa en el temblor en 2017. Si existía un lazo entrañable con mis hijos, eso todavía lo hace más especial por la unión que tenemos”, dijo.

Busca de una forma u otra estar cerca de sus hijos para no sentir ese vacío; ellos, responden con apoyo total, porque lo único que quieren, es ver feliz a mamá.

“Tengo dos hijos. Saben que su mamá está siempre con ellos, pero que también tiene sueños que cumplir. Estoy en una nueva etapa, se sacrifica mucho. Todo lo que vivo, todo vale la pena, porque estoy cumpliendo retos en un medio que no es fácil”.



Y es que el actual proyecto que tiene Nelly es el más importante de su carrera y tiene metas muy altas, porque se ve en algunos años platicando de su llegada, pero ya con varios títulos obtenidos.

“Chivas es el proyecto más importante profesionalmente, no es que los otros no lo hayan sido, sino por el momento en que me llega. Es un reto que va más allá de lo que imaginé en su momento”, aseguró la directiva rojiblanca.

