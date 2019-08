Directiva de Cruz Azul, molesta con Caixinha por líos innecesarios

Las declaraciones de Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, sobre Leonel Miranda, jugador de los Xolos al que tildó de “parrandero”, retumbaron y fuerte en las oficinas de la directiva celeste. Otra más del portugués que no gusta ni tantito.

No es la primera o la segunda del lusitano, ni será la última. Ya pasó lo de “yo no juego con faldas” o sus gritos a la prensa, acciones que no gustan en el núcleo cementero, el cual se encuentra molesto con su actitud.

Con cuidado, Pedro, porque el andar de La Máquina es irregular y cualquier vidrio roto le daría al Cruz Azul lo necesario para mostrarle la salida antes de tiempo.