Diego Gama venció al cáncer y va por el título

El 29 de abril del año pasado, el delantero mexicano Diego Gama recibió una noticia que le cambiaría la vida. Un fuerte dolor en los testículos tras un golpe del balón le generaba un enorme dolor. El diagnóstico: Cáncer.

“Me quedé en shock, no le pregunté nada al doctor, ni qué seguía, ni qué iba a pasar. Me quedé mudo. Él me vio mal y me dijo: ‘tranquilo, es cáncer testicular, no es agresivo y no te vas a morir”, dijo el ahora atacante de Cafetaleros.

Al siguiente día lo operaron, después siguieron cuatro ciclos de quimioterapia hasta que todo terminó el 6 de agosto. “No sabía qué iba a hacer, la idea era quedarme sin jugar hasta diciembre y Tlaxcala me había ofrecido ir a entrenar, pero perdí tres opciones de Expansión”.

Luego llegó una llamada de Miguel Casanova, técnico de Cafetaleros que hoy disputarán la final de vuelta de la Serie A de la Liga Premier ante Mazorqueros FC (va empatada sin goles).

“El primer día que jugué de nuevo me puse a llorar, porque haber entrado contra Escorpiones fue un alivio, fue el momento en que me volví a sentir jugador”, dijo Gama, quien salió campeón de goleo del Clausura 2022 (con 15 goles), y ahora busca el título del torneo con el cuadro de Chiapas: “Sería ponerle la cerecita al pastel, aunque con el simple hecho de volver a jugar ya había ganado”.