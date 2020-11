Despiden a árbitro tras sufrir ataque de epilepsia 

Ha pasado 1 año y 8 meses desde que el ahora exsilbate Yahir Cruz sufrió un ataque de epilepsia mientras realizaba las pruebas físicas a las que son sometidos los árbitros. Fue en el estadio Alberto 'Chivo' Córdoba de la UAEM, cuando el 27 de marzo de 2019, sufrió convulsiones que lo hicieron llegar hasta el hospital.

"Lo que pasó ahí es que no había ambulancia en la UAEM y tardó 15 minutos en llegar, el doctor me dijo que fue mucho tiempo sin oxígeno y que pude haber muerto", contó Cruz en el programa REC de MVS.

Pero ahí no terminó su suplicio, ya que después y según narra el propio Cruz, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, y otro de sus dirigentes, José Santana, nunca lo apoyaron y hasta hicieron que su carrera finalizará en lo que él cataloga como un caso de abuso.

Cruz señaló que de alguna forma tanto Santana como la gente de la Comisión intentaron hacer creer que esta situación de los ataques epilépticos fue por haber ingerido sustancias prohibidas como esteroides, cosa que negó y que incluso presentó los documentos médicos para demostrar que estaba limpio.

"Lo que ellos querían era saber si tenía rastro de alguna sustancia por la que pudieran decir que fue a causa de eso, el médico siempre le dijo que estaba limpio, y que era una cuestión de deshidratación severa, la altitud y el estrés", explicó el exarbitro, quien en diferentes ocasiones quiso buscar una explicación y hablar de frente con la gente de la Comisión. "La primera vez no me dejaron pasar hasta después de cierto tiempo y lo único que me dijo Pepe (Santana) es que me darían respuesta en cierto tiempo lo cual no pasó".

Hoy en día, Yahir Cruz está alejado del futbol y ya no quiere regresar al arbitraje, "lo que quiero es que se sepa la verdad como fue, regresar será imposible y no tendría caso hacerlo. Quiero que los compañeros se animen a decir estás injusticias que pasan porque son demasiadas", añadió. "Son personas que no merecen estar en la Federación".