Declaraciones de Álvaro Ortiz sobre Veracruz a lo 'Paty Chapoy'

El discurso "digno de telenovela" que realizó Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales a los diversos medios de comunicación donde habla de lágrimas de los jugadores, y de utilieros que viven debajo de las tribunas es negado por Raúl Arias, vicepresidente deportivo de Veracruz.

"No... Para nada... Esas cosas de Paty Chapoy". Arias afirma que alguien engañó a Ortiz. "Eso de que hay gente viviendo debajo de las tribunas, pues creo que alguien engañó a Álvaro. Alguien vendió esa pena porque no hay nadie viviendo ahí, y menos los utileros. Está bien que quiera ayudar a sus paisanos de La Piedad pero eso no es cierto".

Pidió que "no los martiricen. Y eso de que lloraron (los jugadores) ¿cómo creen? Esos son programas de Paty Chapoy. Por lo que veo en los entrenamientos, el equipo se va a presentar, y se va a jugar, porque hay voluntad y por eso se ha mejorado".

Raúl Arias, director deportivo de Veracruz está confiado en que el juego ante los Tigres se disputará mañana. En declaraciones a la prensa local, el directivo negó el club se vaya a presentar con juveniles, "la directiva y el cuerpo técnico estaremos aquí para dar la cara".

Ante la posibilidad de que los juveniles del cuadro jarocho puedan medirse a los felinos mañana, el dirigente descartó tal posibilidad y recalcó que los norteños se medirán a un Veracruz dispuesto a cortar la racha de 39 partidos en fila sin ganar en la Liga MX.