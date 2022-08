Si hay alguien que se ha caracterizado por opinar y luego ser duramente criticado por sus comentarios, es el periodista David Faitelson.

El también conductor de ESPN suele lanzar opiniones sobre distintos temas y esas mismas provocan que usuarios y personajes como futbolistas, empresarios o gente de los medios de comunicación le respondan, haciendo grandes polémicas en Twitter.



Y entre algunas de ellas, estas son las más recientes en las que Faitelson se ha visto involucrado:

En las horas pasadas David Faitelson criticó unas declaraciones del Chicharito Hernández, quien aseguró que jugaría gratis para el Manchester United.

Entonces vino la crítica del periodista, quien en su publicación aseguró no entender por qué Javier no decía lo mismo si se tratara de ir a jugar con las Chivas.

“Si el Manchester United viene y pregunta, yo jugaría gratis para ellos”, dice Javier Hernández. Con todo respeto, “Chicharito”, hoy, ni pagando tú,jugarías en el Manchester United. ¿Por qué no haces la misma oferta para Chivas? ¿No fue Jorge Vergara el que te llevó a Inglaterra?".

Era la final de la Champions League de este 2022, que se jugó en París y que el Real Madrid terminó ganando al Liverpool.

El comentario del periodista mexicano fue el siguiente:

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 29, 2022

Que burdo y simplista conformarse con el resultado. El futbol es un espectáculo, un entretenimiento. El Real Madrid jugó a defenderse. La realidad es compleja, pero hay que admitirlo: no merecía el título que se llevó de Paris…

Entonces el portero belga le respondió a David:

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 29, 2022

Hace algunos meses surgió el tema de la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México y sobre esto también David Faitelson aprovechó para lanzar un mensaje en sus redes sociales.

Faitelson encendió la polémica con el siguiente comentario: “Me tiene sin cuidado lo que piensen algunos defensores (cobardes) de una práctica sangrienta como “la fiesta de los toros”, escribió.

Me tiene sin cuidado lo que piensen algunos defensores (cobardes) de una práctica sangrienta como “la fiesta de los toros”. Tengo claro lo que son y cuales son sus valores morales. Sigo pensando que no deberían existir. Así que ándense con cuidado cuando me tengan de frente…

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 11, 2022